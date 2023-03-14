المؤسسة العامة للتقاعد تكشف عن شروط التقاعد المبكر في القطاع الخاص والعام السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك لكل من يرغب في التقديم على التقاعد من وظيفته وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شروط التقاعد المبكر في القطاع الحكومي 2023

هناك بعض الشروط الهامة للخروج على المعاش المبكر في المملكة العربية السعودية، وهي تتمثل في التالي:-

عند بلوغ الموظف سن التقاعد وهو 60 عام.

عدم تسجيل أي مخالفة من المخالفات التي تخص لائحة الأحوال المدنية.

أن تكون فترة عمل الذي قضاها الموظف قد بلغت 300 شهر.

في حالة إذا كانوا سجناء فيجب أن لا تقل فترة عملهم عن 120 شهر.

عند وقوع إصابة عمل وهو في تأدية عمل.

شروط التقاعد المبكر في القطاع الخاص 2023

وضعت المؤسسة العامة للتقاعد عدة شروط من أجل الخروج على المعاش المبكر في القطاع الخاص وهي تتمثل في التالي:-

أن لا تقل فترة عمل الموظف عن 25 عام.

في حالة وجود إصابة تعجيزية فيمكنه التقديم على الخروج عن المعاش.

في حالة إذا تجاوز فترة عمله أكثر من 300 شهر منذ اليوم الأول لبدئه في العمل.

المستندات المطلوبة لصرف معاش التقاعد

حتى تتمكن من الخروج على المعاش المبكر لابد من إحضار المستندات التالية:-