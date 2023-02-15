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المؤسسة العامة للتقاعد تعلن تأخر صرف رواتب التقاعد شهر فبراير 2023 لهذا السبب

مصطفى شاهين

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين، حيث يتساءل الكثير من المواطن عن سبب تأخير الصرف لهذا الشهر وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

موعد صرف معاشات الضمان المطور والتأمينات والتقاعد فبراير 2023

موعد صرف رواتب التقاعد شهر فبراير 2023

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن أن موعد صرف رواتب التقاعد يكون في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة رسمية، حيث إن صرف هذا الشهر يتم تأخيره ليوم 26 فبراير 2023، نظرًا لأن يوم 25 فبراير 2023 يوافق السبت وهو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، لهذا السبب تم تأخر الصرف.

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طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد شهر فبراير 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن رواتب التقاعد لشهر فبراير 2023 وهي تتمثل في التالي:-

الاستعلام عن تعريف المعاش

  • بعدها التوجه إلى الصفحة الرسمي بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الاستعلام عن راتب التقاعد

  • ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

الاستعلام عن تعريف المعاش

  • تحديد ما إذا كنت مدني أو عسكري.
  • وفي النهاية تظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد لشهر  فبراير 2023.

كم باقي على راتب التقاعد

استخدام حاسبة راتب التقاعد

لحساب راتب التقاعد عبر الحاسبة الإلكترونية عليك اتباع الأتي:-

  • الانتقال إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعي.

موعد نزول راتب التقاعد

  • الضغط على تسجيل دخول في الخانة الرئيسية للصفحة.
  • كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

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  • إضافة رمز التحقق ومن ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول.
  • تحديد سنة التقاعد والنسبة الخاصة بالزيادة للأجور.
  • وبعدها يتم الضغط على أيقونة بحث لإظهار جميع التفاصيل المتعلقة بمستحقات المستفيد.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في العديد من المواقع الإلكترونية بمختلف المجالات المتنوعة.

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