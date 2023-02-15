المؤسسة العامة للتقاعد تعلن تأخر صرف رواتب التقاعد شهر فبراير 2023 لهذا السبب

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين، حيث يتساءل الكثير من المواطن عن سبب تأخير الصرف لهذا الشهر وهو ما نوضحه لكم عبر السطور التالية.

موعد صرف رواتب التقاعد شهر فبراير 2023

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن أن موعد صرف رواتب التقاعد يكون في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة رسمية، حيث إن صرف هذا الشهر يتم تأخيره ليوم 26 فبراير 2023، نظرًا لأن يوم 25 فبراير 2023 يوافق السبت وهو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، لهذا السبب تم تأخر الصرف.

طريقة الاستعلام عن رواتب التقاعد شهر فبراير 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن رواتب التقاعد لشهر فبراير 2023 وهي تتمثل في التالي:-

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد.

بعدها التوجه إلى الصفحة الرسمي بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

تحديد ما إذا كنت مدني أو عسكري.

وفي النهاية تظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة براتب التقاعد لشهر فبراير 2023.

استخدام حاسبة راتب التقاعد

لحساب راتب التقاعد عبر الحاسبة الإلكترونية عليك اتباع الأتي:-

الانتقال إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعي.

الضغط على تسجيل دخول في الخانة الرئيسية للصفحة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.