الله يرحم من ورثك الملايين.. يزيد الراجحي ينصح السعوديين بأحسن طريقة لتحقيق الربح والاستثمار في المملكة حاليا بدون خسائر

في تصريحات حديثة، قدم يزيد الراجحي، المستثمر وسائق الراليات المعروف، نصائحه حول أفضل وسيلة لاستثمار مليون ريال بشكل آمن في المملكة السعودية باعتبارها أول خطوة نحو أن تصير شخص مليونيري ثري.

يزيد الراجحي - مصدر الصورة: سناب شات.

حيث أوضح الراجحي في مقطع فيديو مؤخراً، بأن الاستثمار في الأسهم يُعتبر من الخيارات المربحة، مشددًا على أهمية اختيار شركات ذات سمعة طيبة وثقة في السوق. وأشار إلى أن التوجه يجب أن يكون نحو الشركات التي لها تاريخ ناجح يمتد لأكثر من 15 سنة، وتوفر عوائد تتراوح بين 4% و6%.

وأضاف الراجحي بأنه يُفضل دخول الأسهم ذات العوائد المجزية في الشركات المحترمة، واستغلال المليون ريال في هذا المجال. كما نصح بأن يكون المستثمر نشطًا في مجال يحبه ويتقنه.

وفي نهاية نصائحه، أوصى بأن يسعى المستثمر، بعد مرور خمس سنوات من الاستثمار، إلى البحث عن شراكات تجارية في المجال الذي يتقنه، مع العمل على الدخول في هذه الشراكات بـ 25% من رأس المال، مما يتيح له الحفاظ على نسبة ملكية في المشروع بالإضافة إلى استمرار استثماره في الأسهم.

تفاعل الألاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث قال أحدهم “خلك واقعي أكثر.. أكبر الشركات الراجحي و سابك و ارامكوا تقريباً يعطون من ٢ إلى ٣٪ فقط.. و بعض الشركات اللي تعطي ٥ إلى ٦٪ ماهي مضمونة تعطيك كل سنة نفس النسبة.. لكن ميزة الراجحي يعطي أوقات أسهم مجانية” وقال أخر “كلامك هياط وضعت سابقاً أموالي للحصول عل عائد مادي وشرينا ميفك ريت بـ 9 ريال منذ 4 سنوات نزل لـ 4.65 ريال والآن 4.89 ريال ما وزع أرباح الربع الأول 2023 خسارتي فيه 800 الف” وقال أخر “الله يرحم من ورثك الملايين يا يزيد كلامك كله فارغ وأنت لو خسرت ما تحس بالخسارة ولو ربحت ما تحس بالربح”.