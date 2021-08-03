اللقاحات المعتمدة في السعودية 2021

حددت المملكة العربية السعودية، اللقاحات المعتمدة في البلاد، وذلك بعد إعلانها عن عودة التأشيرات السياحية،أول الشهر الجاري، حيث يجب علي الراغبين في السفر إلى المملكة، الحصول علي هذه اللقاحات، كذلك علي المسافرين إلى البلدان المسموح السفر إليها من المملكة، وذلك في إطار تفشي فيروس كورونا حول العالم وسلالاتها المتحورة، لذا تساؤل الكثيرين حول اللقاحات المعتمدة والضوابط والشروط التي وضعتها المملكة، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وقد كشفت المملكة، في أول اغسطس الجاري، عن عودتها التأشيرات السياحية واستقبال السياح، مع توخي الحذر والتشديد علي حصول اللقاحات المعتمدة في البلاد، والتي تم إعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وجدير بالذكر، أنه تم تطعيم أغلبية المواطنين والمقيمين في السعودية باللقاحات كورونا، في إطار حرص المملكة علي السيطرة علي الجائحة، كذلك تم اعتماد اللقاحات لحجاج بيت الله الحرام والراغبين في إداء مناسك العمرة.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فتم تحديد أربعة لقاحات معتمدة في المملكة، والتي هي كالآتي: