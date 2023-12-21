اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تعطي مهلة سنة لتصحيح أوضاع محطات الوقود في السعودية

أعلنت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن صدور شروط جديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، التي تسعى لتنظيم القطاع وتطويره بما يتواكب مع المعايير العالمية والتطورات في قطاع الطاقة، والتي قامت بمنح محطات الوقود مهلة سنة لتصحيح أوضاع محطات الوقود.

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اللجنة تشارك في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود

وأعطت اللجنة التي ترأسها وزارة الطاقة، وتضم في عضويتها عدة وزارات للمحطات القائمة مهلة تصحيحية مدتها 12 شهرًا من تاريخ نشرها الاشتراطات، فيما عدا المهل التصحيحية المحددة في الاشتراطات لبعض المتطلبات، ويستثنى من ذلك اشتراطات الموقع ومسافات موقع المحطة، كما وضحت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة تشارك في تنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، ومن أهم هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود من خلال منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها وتشغيلها.

وأكدت اللجنة على أن محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني لا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود وحدود المباني الإدارية، والتجارية، والصناعية، والتخزينية المجاورة للمحطة عن 30 مترا، كما يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود وحدود المدارس، والمستشفيات، وقصور الأفراح عن 60 مترا وتقل كلتا المسافتين إلى النصف عند توفر وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة بتوفير وسائل السلامة لمكافحة الحريق.

كما استثنت اللجنة من وجوب وضع مسافة فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح الأرض، ويشترط لأن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها.

المسافات بين محطات الوقود ومصادر المياه

وكان قرار اللجنة النهائي أن تكون المسافات بين محطات الوقود ومصادر المياه 150 مترا، وبين خزانات الديزل وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة، و75 مترا، وبين خزانات المياه العامة وخزانات البنزين، والتوزيع العامة ومحطات المعالجة و120 مترا، أما بين خزانات البنزين وآبار المياه و25 مترا بين خزانات الديزل وآبار المياه وألا تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن 5 كلم ولا تقل المسافة بينها وبين ميادين الرماية الداخلية عن 2 كلم.