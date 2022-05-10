اللجنة الأمنية الإماراتية السعودية تعقدان اجتماعاً لتعزيز التعاون الأمني

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عقدت اجتماعاً أمس الاثنين بشأن تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والمشاريع والمبادرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات الأمنية التي طرحتها الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا المشتركة المتمثلة في تطوير منظومة البيانات والمعلومات بين غرف العلميات في وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

وترأس الوفد السعودي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل وزارة الداخلية، فيما ترأس الوفد الإماراتي اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية.

وقال اللواء الخييلي، إن الاجتماع جاء انعكاساً للعلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحسب ما قلته وكالة وام.

ووقع رؤساء الوفد على مشروع مذكرة تفاهم بشأن حماية البيانات والمعلومات وتعزيز التعاون المشترك خلال المشاريع الأمنية المشتركة، وفقا لوكالة وام.