الكل يرقص صغير وكبير.. مواطنين في جدة يتفاعلون مغ أغنية ميتروفيتش بالشارع العام في احتفالات اليوم الوطني السعودي

استعرض شباب جدة في لمسة فريدة من نوعها احتفالهم الخاص باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة. وعبّر هؤلاء عن فرحتهم وحماسهم الكبير وهم يتغنون بأغنية مهاجم نادي الهلال، ألكساندر ميتروفيتش.

شباب السعودية يرقصون على أغنية ميتروفيتش - مصدر الصورة: تيك توك.

في المقطع، يظهر الشبان وهم يرقصون ويرددون كلمات الأغنية بصوت عالٍ وهم يغنون: “ميترو اون فاير”، أعلام المملكة في الأعلى تعبيرًا عن حبهم واعتزازهم بوطنهم.

اكتست الأجواء بالفرح والمرح حين قام الشباب بالقفز متفاعلين مع الأغنية، مضيفين نكهة خاصة للاحتفالات.

وقد لاقى هذا المقطع ترحيبًا وتفاعلًا هائلاً من المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعية، حيث اعتبر الكثيرون أنه كان من أروع اللحظات خلال الاحتفالات.

يُذكر أن المملكة احتفلت السبت الماضي باليوم الوطني الـ 93، من خلال مجموعة من الفعاليات التي أبرزت التراث الوطني وسلطت الضوء على تاريخ المملكة المجيد.