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الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعلن عن برامج التوظيف

معتز العايش

أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (إحدى كليات التميز الحكومية) عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني للفصل الدراسي الأول من عام 1444.

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

نبذة عن الكلية:

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران هي إحدى كليات التميز الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، حيث تهدف الكلية إلى تقديم برنامج تدريبي مميز في مجال صيانة الطائرات بأعلى المعايير العالمية في جودة التدريب التقني والمهني، يحصل خريجو الكلية على شهادات معتمدة من مؤسسة التدريب التقني والمهني تتيح لهم فرص العمل في مجال صيانة طائرات القطاع المدني أو العسكري.

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التسجيل في الكلية التقنية 1443 1444 “مواعيد وشروط ورابط تقديم الكلية”

التسجيل في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

1- مسار التدريب المدني:

تخصصات المسار المدني:

  • هياكل ومحركات صيانة الطائرات المدنية

شروط القبول العامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية
  • أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في العلوم التطبيقية أو خريج المعاهد الصناعية الثانوية خلال خمس سنوات السابقة
  • اجتياز المتقدم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية
  • اجتياز المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

مزايا المسار المدني:

  • مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
  • منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.
  • فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لعروض رعاية وظيفية.
  • مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.

نبذة عن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

2- مسار التدريب العسكري:

تخصصات المسار العسكري:

  • اتصالات الطيران في نظم الطائرات بدون طيار
  • ميكانيك الطيران في نظم الطائرات بدون طيار
  • إلكترونيات الطيران في نظم الطائرات بدون طيار
  • ميكانيك الطيران في صيانة الطائرات
  • إلكترونيات الطيران في صيانة الطائرات

قطاعات المسار العسكري:

  • القوات البرية الملكية السعودية
  • القوات الجوية الملكية السعودية
  • القوات البحرية الملكية السعودية

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

شروط القبول العامة:

  • أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ
  • أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
  • أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وأن يكون لائقا صحيا
  • اجتياز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية
  • قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة

شروط الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

مزايا المسار العسكري:

  • تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).
  • علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.
  • توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.
  • يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.
  • فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.

مزايا برامج التدريب في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

رابط وطريقة التقديم:

  • في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
  • في الخطوة الثانية الضغط على مسارات تدريبية متاحة في الصفحة الرئيسية
  • ثالثا اختيار المسار التدريبي المناسب
  • رابعا قراءة تفاصيل وشروط المسار التدريبي بعناية تامة
  • خامسا الضغط على تقديم الطلب
  • سادسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة مع إرفاق الوثائق
  • سابع الضغط على تقديم الآن

طريقة التقديم في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا كل ما يخص الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران من مسارات تدريبية وشروط القبول في الكلية وطريقة التقديم على البرامج التدريبية.

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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