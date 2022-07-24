الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تعلن عن برامج التوظيف

أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران (إحدى كليات التميز الحكومية) عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المسارين العسكري والمدني للفصل الدراسي الأول من عام 1444.

نبذة عن الكلية:

الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران هي إحدى كليات التميز الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، حيث تهدف الكلية إلى تقديم برنامج تدريبي مميز في مجال صيانة الطائرات بأعلى المعايير العالمية في جودة التدريب التقني والمهني، يحصل خريجو الكلية على شهادات معتمدة من مؤسسة التدريب التقني والمهني تتيح لهم فرص العمل في مجال صيانة طائرات القطاع المدني أو العسكري.

1- مسار التدريب المدني:

تخصصات المسار المدني:

هياكل ومحركات صيانة الطائرات المدنية

شروط القبول العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة في العلوم التطبيقية أو خريج المعاهد الصناعية الثانوية خلال خمس سنوات السابقة

اجتياز المتقدم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية

اجتياز المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس

مزايا المسار المدني:

مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.

منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني ويؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات.

فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لعروض رعاية وظيفية.

مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.

2- مسار التدريب العسكري:

تخصصات المسار العسكري:

اتصالات الطيران في نظم الطائرات بدون طيار

ميكانيك الطيران في نظم الطائرات بدون طيار

إلكترونيات الطيران في نظم الطائرات بدون طيار

ميكانيك الطيران في صيانة الطائرات

إلكترونيات الطيران في صيانة الطائرات

قطاعات المسار العسكري:

القوات البرية الملكية السعودية

القوات الجوية الملكية السعودية

القوات البحرية الملكية السعودية

شروط القبول العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وأن يكون لائقا صحيا

اجتياز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية

قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة

مزايا المسار العسكري:

تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات).

علاج مجاني للطالب ووالديه في مستشفيات الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.

توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب، إضافة إلى مكافأة طالب متدرب.

فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المميزين والمتفوقين.

رابط وطريقة التقديم:

في الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الرسمي للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

في الخطوة الثانية الضغط على مسارات تدريبية متاحة في الصفحة الرئيسية

ثالثا اختيار المسار التدريبي المناسب

رابعا قراءة تفاصيل وشروط المسار التدريبي بعناية تامة

خامسا الضغط على تقديم الطلب

سادسا إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة مع إرفاق الوثائق

سابع الضغط على تقديم الآن

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا كل ما يخص الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران من مسارات تدريبية وشروط القبول في الكلية وطريقة التقديم على البرامج التدريبية.