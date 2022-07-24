موعد ورابط التقديم في الكلية التقنية وأهم الشروط 1444

أعلنت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية لكافة الأقسام الموجودة وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة والمعاهد الفنية، وأشار وكيل الكلية للطلاب الراغبين في الالتحاق ضرورة اختيار التخصص بكل دقة وإدخال البيانات حسب ميول ورغبات كل طالب، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد التسجيل في الكلية التقنية والشروط المطلوبة ورابط التقديم.

موعد التسجيل في الكلية التقنية السعودية

أعلنت بوابة القبول الموحد عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية وأوضحت أن التسجيل يبدأ من يوم 22 / 11 / 1443 هـ ويستمر حتى يوم 18 / 12 / 1443 هـ، ويبدأ لبرامج الدبلومات يوم 25/ 12/ 1443 وينتهي التسجيل في يوم 29/ 12/ 1443 هـ، ويتم التقديم علي الكلية التقنية إلكترونيا من خلال بوابة القبول الموحد، بينما أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين بعض النقاط وهي:

القبول بالكلية في قسم تقنية الحاسب يكون في هذه التخصصات ( شبكات ودعم فني وأيضا أنظمة شبكات ).

القبول في قسم التقنية الميكانيكية سيكون في تخصص ( ميكانيكا السيارات ).

القبول في قسم التقنية الكهربائية يكون في تخصص ( قوي كهربائية ).

القبول في قسم التقنية الإدارية يكون في تخصصات ( إدارة مكتبية ومحاسبة وأيضا التسويق ).

القبول في قسم تقنية السياحة والفندقة يكون في تخصصات ( الفندقة والسفر والسياحة وأيضا خدمة الحج والعمرة) .

القبول في قسم تقنية الغذاء والبيئة يكون في تخصص ( الصحة والسلامة المهنية).

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم في الكلية التقنية 1444؟

حددت الكلية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من حملة شهادة الثانوية العاملة أو خريجي ثانوية تحفيظ القرآن.

يجب أن لا يكون موظفا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

يجب أن لا يكون مفصولا من البرنامج التدريبي سابقا.

يشترط أن لا يكون المتقدم متخرج من البرنامج التدريبي أو مستمر فيه.

رابط التسجيل بالكلية

أعلنت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص واتباع كافة تعليمات التسجيل، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: http://www.rct.edu.sa/