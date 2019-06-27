الكليات التقنية العالمية: شروط التقديم فيها وأهم التخصصات الموجودة وطريقة التقديم عبر الموقع الرسمي ic.edu.sa

قامت الكليات التقنية العالمية بالسعودية، والمنتشرة في عدد من محافظات المملكة، عن قيام الكليات بفتح باب القبول للالتحاق بالتخصصات التعليمية المختلفة للعام الدراسي القادم 2019-2020، وسوف نقوم معكم في هذا المقال بعرض كافة تفاصيل التقديم في الكليات التقنية العالمية.

شروط التقديم في الكليات التقنية العالمية

أوضح الرئيس التنفيذي للكليات، الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، أنه يجب على المتقدمين أو المتقدمات أن تتوفر فيهم عدد من الشروط نذكر منها

أولا: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.

ثانيا: يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها، كما يجب ألا يكون قد مضى على حصول التقدم على هذه الشهادة فترة تقل عن خمس سنوات.

ثالثا: يجب أن يكون المتقدم حاصلا على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقوم المركز الوطني للقياس بعمله.

رابعا: يجب ألا يكون المتقدم قد تم فصله في وقت سابق من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

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الكليات التقنية العالمية

تم إنشاء شركة كليات التميز عام 2013، وتعتبر هذه الشركة من الشركات الحكومية الرائدة التي تقوم بتقديم تدريب تطبيقي على المهارات التقنية والمهنية في المملكة، وذلك بالمشاركة مع أكبر منظمات التدريب الدولية، ويوجد بالكليات عدد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بالمملكة، من أهمها صيانة الطائرات، والسياحة والفنادق، والجرافيك، بالإضافة إلى إدارة الأعمال.

التقديم في الكليات التقنية العالمية

يتم التقديم في كافة الكليات، عن طريق الموقع الإلكتروني للكليات التقنية العالمية

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