الكشف والفحص عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي للشهر الحالي

يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من مساعدة المقطوعة في دولة المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع المقطوعة، وقد إستفسر العديد من المواطنين من خلال الحساب الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية على موقع التواصل الإجتماعي ” توتير ” حول موعد إيداع المقطوعة، وقد طالب العديد من رواد التواصل الإجتماعي بالإسراع في صرف المقطوعة خلال هذه الأيام، وذلك من أجل التحضير والتجهيز لعيد الأضحي المبارك، حيث يستعد المسلمون في هذه الأيام المباركة للإحتفال بحلول عيد الأضحي المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة.

مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية، حيث تصرف للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتصرف المقطوعة بشكل سنوي للمستفيدين، ويبلغ الحد الأعلى من تلك المساعدة 30 ألف ريال سعودي .

شروط الإستفادة من المقطوعة

حددت وزارة العمل العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأسرة السعودية وتريد الإستفادة من المقطوعة التي تقدمها الوزارة من أجل تحسين الوضع الإقتصادي والمالي، ومن ابزر تلك الشروط أن تكون الاسرة من الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، أن لا تمتلك سجل تجاري، أن تفحص عن كافة البيانات المتاحة والإفصاح الكامل عن مصادر الدخل وإجمالي الدخل.

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يبحث الكثير من المستفيدين في الضمان الإجتماعي عن موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية من أجل الإستعلام والفحص والتسجيل في المقطوعة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للضمان الإجتماعي