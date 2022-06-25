تعرف على قائمة الأدوية التي يجب توفرها مع الحاج 2022

نشر الدكتور عبد الله الذيابي السعودي طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، مجموعة من الأدوية التي ينبغي أن تتوفر مع الحاج، بواسطة حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، و التي تتضمن أدوية السعال والزكام و الحرارة ومسكنات الألم وأدوية ألم البطن والحموضة، بالإضافة إلى مضادات حيوية وكريم تسلخات الجلد وحروق الشمس البسيطة وأدوية أحتقان الأنف، وفي هذا المقال سوف نتعرف على قائمة الأدوية التي يجب توفرها مع الحجاج في عام 2022.

أبرز المشكلات الصحية في الحج

حدد الدكتور عبدالله الذيابي عبر حسابه الخاص على تويتر أبرز المشكلات الصحية التي ممكن أن تواجه الحجاج في موسم الحج، وذلك حسب حكم عمله السابق كطبيب حملة حج، ومن أكثرها هي رضوض وألم القدمين، موضحاً عبر حسابه أن رضوض وألم القدمين تحدث بسبب المشي لمسافات طويلة في الحج، أو الوقوف لفترات طويلة وفي الصيف، لذلك من الضروري لبس حذاءً مريحاً للقدمين لحمايتهما من المشكلات الصحية التي ممكن أن يتعرض لها الحاج في أثناء أداء فريضة الحج.

الأدوية اللازمة

وحول أهم الأدوية التي ينبغي أن تتوفر للحجاج حسب ما قال الدكتور الذيابي، فإنها تشمل التالي:

أدوية السعال والزكام.

وأدوية الحرارة ومسكنات الألم.

وأدوية ألم البطن والحموضة.

وأدوية مضادات حيوية.

كريم تسلخات الجلد وحروق الشمس البسيطة.

وأدوية احتقان الأنف.

نصائح لحجاج الخارج

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السُّعُودية بعض نصائح أساسيّة لحجاج الخارج قبل رحلاتهم الدوليّة في أثناء السفر، وتشمل كالتالي: