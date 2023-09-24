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الكشف عن جنسياتهم.. الأمن العام ينجح في القبض على 8 أشخاص بسبب مشاجرة جماعية في الشارع العام

أسماء صبري

تم توثيق حادثة مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأفراد في الطائف من خلال مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، وقد تفاعلت الجهات الأمنية بسرعة مع الواقعة.

- صورة 1 - الكشف عن جنسياتهم.. الأمن العام ينجح في القبض على 8 أشخاص بسبب مشاجرة جماعية في الشارع العام

القبض على 8 أشخاص - مصدر الصورة: تويتر.

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أصدر الأمن العام بيانًا مفصلًا عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أفاد من خلاله بأن قوات الشرطة بمحافظة الطائف تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية مواطنين تورطوا في تلك المشاجرة التي وقعت في مكان عام.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وأشار البيان أيضًا إلى أن الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع قد تم القبض عليه لمخالفته الأنظمة المتعلقة بمكافحة جرائم المعلوماتية.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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