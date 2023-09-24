الكشف عن جنسياتهم.. الأمن العام ينجح في القبض على 8 أشخاص بسبب مشاجرة جماعية في الشارع العام

تم توثيق حادثة مشاجرة جماعية بين مجموعة من الأفراد في الطائف من خلال مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، وقد تفاعلت الجهات الأمنية بسرعة مع الواقعة.

القبض على 8 أشخاص - مصدر الصورة: تويتر.

أصدر الأمن العام بيانًا مفصلًا عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أفاد من خلاله بأن قوات الشرطة بمحافظة الطائف تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية مواطنين تورطوا في تلك المشاجرة التي وقعت في مكان عام.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

🎥 | شرطة محافظة الطائف تقبض على (8) أشخاص إثر مشاجرة جماعية pic.twitter.com/1IbwOaMsgh — الأمن العام (@security_gov) September 24, 2023

وأشار البيان أيضًا إلى أن الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع قد تم القبض عليه لمخالفته الأنظمة المتعلقة بمكافحة جرائم المعلوماتية.