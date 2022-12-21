الكشف عن تفاصيل جديدة عن جريمة جدة تجعل رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بأقصى عقوبة

أثارت جريمة جدة جدلا واسعا عبر تويتر في السعودية، والتي قام فيها شخص بإضرام النيران في سيارة وبداخلها أحد الأشخاص مما تسبب في وفاته. في هذا الموضوع سوف نسرد لكم تفاصيل جديدة عن الواقعة.

الجاني صديق الضحية

تم الكشف عن علاقة صداقة منذ الطفولة بين الجاني والضحية الذي غدر به داخل سيارته.

الواقعة حدثت في أحد المواقف بحي الإسكان الجنوبي في محافظة جدة وهو المكان الذي يسكن فيه الجاني.

الشخص الذي مات داخل سيارته كان يعمل مضيفا جويا، في العقد الرابع من عمره، وهو أب لولدين.

المغدور حاول إنقاذ نفسه

تم الكشف عن تفاصيل مثيرة ومحزنة في نفس الوقت، حيث انتشر فيديو قصير وثق محاولة الضحية أن ينقذ نفسه ويخرج من السيارة المشتعلة، وظهر صوته وهو يقول: إيش سويت لك أنا أخوك.

الشخص المغدور تغلب على الحروق وحاول الوصول إلى مركز صحي قريب من مكان الحادث، ووجد من يساعده في ذلك، لكن توفاه الله بعد الوصول إلى المستشفى.

والد الضحية يظهر في فيديو

ظهر والد الشخص المغدور من قبل صديقه، في فيديو قصير تحدث فيه وقال: ماذا فعل ابني ليحدث له ذلك؟. وشدد على أن هذا السلوك دخيل على قيم ومبادئ المملكة، وهو سلوك مشين ومعيب، ووجه رسالة لكل من يشاهده قائلا: هل أنتم راضون عن هذا الأمر بالتأكيد لن يرضيكم.

جاء ذلك في الوقت الذي عبر فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن غضبهم الشديد مطالبين بأقصى العقوبة للجاني وكل من ساهم في حدوث هذه الواقعة المروعة.