الكشف عن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بالمدينة المنورة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة بأن نهاية شهر رجب الحالي لعام 1445، هو آخر موعد لاستقبال طلبات تصريح إسكان الحجاج الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج بالمدينة المنورة.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة:واس

مراجعة اللجنة

ودعت اللجنة مُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على التصريح إلى سرعة مراجعة اللجنة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوب توفرها لاستكمال إجراءات إصدار التصاريح.

الشروط المطلوبة للحصول على تصريح إسكان الحجاج

تتضمن الشروط المطلوبة للحصول على تصريح إسكان الحجاج ما يلي:

أن تكون المنازل تقع في منطقة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة.

أن تكون المنازل مسجلة في نظام الإسكان الحكومي.

أن تكون المنازل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والأمنية.

أن تكون المنازل مزودة بكافة الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز.

أن يكون صاحب المنزل أو من ينوب عنه سعودي الجنسية.



إجراءات إصدار تصريح إسكان الحجاج

يمكن لمُلّاك المنازل الراغبين بالحصول على تصريح إسكان الحجاج التقدم بطلب التصريح إلى لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة، مرفقًا به المستندات التالية:

صورة من الهوية الوطنية لصاحب المنزل أو من ينوب عنه.

صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار.

شهادة سلامة البنية التحتية من الجهات المختصة.

شهادة خلو السجل الأمني.

وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وإصدار التصريح في حال استيفاء الشروط المطلوبة.

أهمية تصاريح إسكان الحجاج

تساهم تصاريح إسكان الحجاج في ضمان توفير إسكان آمن ومريح للحجاج، كما تساعد في تنظيم عملية الإسكان ومنع الاستغلال التجاري.