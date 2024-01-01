القيادة الشريفة.. تُمدد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل

في لفتة إنسانية وتقديراً لأبناء الوطن، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءا على ما رفعه صاحب السمو الملكي “الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج

حساب المواطن والدعم الإضافي

يعد برنامج حساب المواطن أحد أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى دعم الأسر السعودية المستحقة ماليًا، وتحسين مستوى معيشتها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، وقد أثمر البرنامج عن نتائج إيجابية كبيرة في دعم الأسر السعودية وتحسين مستوى معيشتها.

يتقدم برنامج حساب المواطن بخالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي العهد– حفظهما الله –على تمديد العمل ببرنامج #حساب_المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م. https://t.co/uZ1z7vRoJH — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) January 1, 2024

حيث أتى توجيه القيادة في المملكة العربية السعودية بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، وذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

كيف استعلم عن أهلية حساب المواطن الدفعة 74؟

يستعد برنامج حساب المواطن، الذي يديره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لصرف الدفعة 74 من الدعم المالي الشهري في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار، يتساءل الكثير من المستفيدين عن كيفية التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم وتقدم الوزارة خدمة الاستعلام الإلكترونية عن الأهلية من خلال موقع حساب المواطن الرسمي.

ويمكن القيام بالاستعلام عن أهليةحساب المواطن الدفعة 74، من خلال تنفيذ هذه الخطوات السريعة:

قم بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي.

قم بإدخال بيانات التسجيل الخاصة بك في حسابك الشخصي على الموقع.

انقر على زر تسجيل الدخول.

أعد كتابة رمز التحقق المرئي بدقة وفقًا للأحرف والأرقام المعروضة أمامك.

بعد ذلك، ستصبح داخل موقع برنامج حساب المواطن.

انقر على زر استعلام عن الأهلية.

سيقوم الموقع بإظهار حالة الأهلية، سواء كانت مقبولة أو مرفوضة، وذلك في غضون ثوانٍ معدودة.

في حالة قبول الأهلية، يمكنك سحب الدعم المالي من حسابك الشخصي.

أما في حالة رفض الأهلية سيوضح الموقع سبب الرفض، وفي هذه الحالة يمكنك تقديم طلب اعتراض أو شكوى.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد صرف الدفعة 74 من حساب المواطن سيكون يوم الخميس الموافق 10 من شهر يناير الجاري لعام 2024.