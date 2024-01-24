القويز يزف نبأ سارَّ لغير السعوديين بشأن الاستثمار في شركات العقارات

خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار المنعقد في الرياض، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن مفاجأة سارّة لغير السعوديين من المقيمين والوافدين، مؤكدًا أن الهيئة تعتزم رسميًا السماح باستثمار غير السعوديين لأول مرة في الشركات المدرجة التي تملك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحًا عدد من الضوابط الهامة المتعلقة بهذا الأمر، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل مؤخرًا على تنويع منتجاتها في السوق المالية خلال العام الحالي.

إتاحة الاستثمار في العقارات لغير السعوديين

وأوضح القويز أن الهيئة تعمل على تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وعدد من التطويرات في قطاع الصناديق، بما يعود بالنفع على جميع الفئات، مؤكدًا أنه سيتم توفير العديد من التسهيلات في التمويلات المختلفة للقطاع العقاري خارج إطار قطاعات التمويل التقليدية، وهو ما يُنذر ببناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر في المملكة، لاسيما بعض إصدار قرار السماح بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءًا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أشار رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية إلى أن الفرصة لا تزال كبيرة في القطاع العقاري للاستفادة من أنواع التمويل المختلفة في السوق المالية، حيث يتوفر العديد من الأدوات مثل الطرح والإدراج أو الاستفادة من أسواق الدين، وهو ما يعزز التنامي المتسارع في هذا القطاع الحيوي من خلال التمويل المباشر عبر السوق المالية، لافتة إلى أن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بلغ نحو 170 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

يأتي هذا الإجراء تزامنًا مع توفير الحكومة السعودية 5 منتجات جديدة من الإقامة المميزة، من أجل جذب المزيد من المستثمرين والموهوبين الغير السعوديين، بتوفير جميع الإمكانات وتذليل كافة العقبات ومعاملتهم كسعوديين في الاستثمار والإقامة وحرية التنقل وغيرها.