وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تقديم للرجال 1443

بحلول يوم الخميس 19 مايو 2022 أعلنت “وزارة الداخلية” بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443، ولذلك سوف نُوضح لكم كافة التفاصيل عن رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي، وأيضاً كم راتب رقيب وكافة التفاصيل الأخرى، وفيما يلي نُوضح لكم رابط القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي تقديم للرجال.

التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي

الأمس الخميس 18 شوال 1443 هـ المُوافق 19 مايو 2022 تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي بالمملكة العربية السعودية، وتم التوضيح على أن التقديم سوف يبدأ من يوم السبت 21 مايو 2022 مـ المُوافق 20 شوال 1443 هـ وسوف يتم غلق باب التسجيل على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي يوم الخميس 26 مايو 2022 مـ المُوافق 25 شوال 1443 وسوف يكون التقديم مُتاحاً عبر بوابة “أبشر توظيف”.

ما هي طبيعة عمل الأمن الدبلوماسي السعودي؟

القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي هي تلك القوات التي تتبع لـ”وزارة الداخلية”، والتي تقوم بالعديد من المَهام الرئيسية لتأمين المُنشآت الدبلوماسية التي تتمثل في القُنصليات والسفارات الأجنبية، وأيضاً توفير الحماية الكاملة للأشخاص الدبلوماسيين، بالإضافة إلى تأمين حركة دخول وخروج الحج للحجاج، والعديد من المهام الأخرى التي تم الإعلان عنها.

تخصصات الأمن الدبلوماسي السعودي 1443

قُبيل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بقوات الأمن الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودي 1443، كان هُناك تساؤلات عِدة حول هذا الأمر، وأهمها “ما هي تخصصات الأمن الدبلوماسي السعودي” وهي كالتالي:

جندي حصلوا على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها جندي أول الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالإضافة الدبلوم العام أو الدورات التدريبية عريف الحاصلين على الثانوية العامة بالإضافة إلى الدورة التدريبية لمُدة عامين وكيل رقيب للذين حصلوا على شهادة البكالوريوس

ما هي شروط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي؟

قامت “وزارة الداخلية” السعودية بتحديد بعض الشروط التي يجب العمل توافرها أولاً قبل التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

تم تخصيص تلك الوظائف لمُواطني المملكة العربية السعودية فقط.

تم استثناء المُواطنين الذين نشأوا مع والديهم خارج أراضي المملكة.

أن يكون المُتقدم حاصلاً على المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بتلك الوظائف.

من الضروري أن يتناسب طول المُتقدم مع وزنه عِند التقديم.

حُسن السير والسلوك، وأن يكون المُتقدم غير مُتورطاً في أي من الجرائم المُخلة بالأمانة والشرف.

حال كان المُتقدم على رأس العمل بأي من الهيئات الحكومية – العسكرية فلا يحق له التقديم.

لا يُقبل طلبات المُواطنين الذين التحقوا مُسبقاً بأي من الوظائف العسكرية.

رابط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي السعودي 2022 – 1443

من جانبها أيضاً أعلنت “الداخلية السعودية” أنه يتم استقبال طلبات التقديم لوظائف الأمن الدبلوماسي رجال ونساء عبر “مِنصة أبشر الإلكترونية” وفقاً للخطوات أدناه التي تُوضح طريقة التسجيل بوظائف الأمن الدبلوماسي:

أن يقوم المُتقدم بالتوجه إلى مِنصة “أبشر” الإلكترونية ومنها إلى “أبشر توظيف”.

الخطوة التالية وهي القيام بالنقر على أيقونة “الوظائف المُتاحة”.

سوف يقوم المُتقدم الآن باختيار الوظيفة “وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي” وكتابة جميع البيانات والمعلومات في الحُقول المُخصصة.

اختيار الوظيفة حسب المؤهل الدراسي ومن ثَم النقر على أيقونة حفظ البيانات” ويليها “إرسال الطلب”.

سلم رواتب الأمن الدبلوماسي السعودي 1443

من جِهة أخرى تم توضيح الأمر أيضاً بشأن سلم رواتب الأمن الدبلوماسي السعودي 1443 – 2022، وسوف نُوضح لكم ذلك تفصيلاً أدناه، حيث يُشير الجدول التالي إلى رواتب الأمن الدبلوماسي لجميع الرتب “جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب – رقيب أول – رئيس الرقباء”:

كم راتب رقيب في الأمن الدبلوماسي السعودي 1443؟

جدير بالذكر أن رواتب الأمن الدبلوماسي السعودي تختلف باختلاف الرتب وأيضاً ترتبط بدرجة الرتبة والمؤهل الدراسي أيضاً، ويبدأ راتب رقيب الأمن الدبلوماسي من الدرجة الأولى من 5,260 ريال سعودي أما عن راتب الرقيب بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على الدرجة الخامسة عشر فيكون راتبه 8,760 ريال سعودي، وإليكم تفصيلاً راتب رقيب الأمن الدبلوماسي على جميع الدرجات: