القوات الخاصة للأمن البيئي تُعلن عن ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة في أسبوع

كشفت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم الأحد عن ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي وأمامهم المضبوطات- المصدر: تويتر

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تمكنت بشكل كبير من ضبط المخالفين لنظام البيئة، نظرًا لإشعالهما النار داخل أراضي الغطاء النباتي، فضلاً عن ضبط 30 مخالفًا بسبب ارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم القبض على 64 مخالفًا بسبب ارتكابهم رعي 3164 متنًا من الإبل، وما يُقارب من 863 رأسًا من الأغنام في عدد من الأماكن التي يُمنع فيها الرعي.



وأشارت القوات الخاصة، إلى ضبط 7 مخالفين لنقلهم أكثر من 24 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، فضلاً عن ضبط 8 مخالفين بسبب استغلالهم الرواسب دون الحصول على ترخيص.

ونوهت الجهات الأمنية في السعودية، عن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر رقم “911” في مكة والرياض وكذلك الشرقية، وأرقام “999” و”996″ في مختلف مناطق المملكة.