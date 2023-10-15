القوات الخاصة للأمن البيئي تُعلن عن ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة في أسبوع
كشفت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم الأحد عن ضبط 119 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق داخل المملكة العربية السعودية.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تمكنت بشكل كبير من ضبط المخالفين لنظام البيئة، نظرًا لإشعالهما النار داخل أراضي الغطاء النباتي، فضلاً عن ضبط 30 مخالفًا بسبب ارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم القبض على 64 مخالفًا بسبب ارتكابهم رعي 3164 متنًا من الإبل، وما يُقارب من 863 رأسًا من الأغنام في عدد من الأماكن التي يُمنع فيها الرعي.
خلال أسبوع.. ضبط (119) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@GDM_MOI #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/74A8A5NEyf
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 15, 2023
وأشارت القوات الخاصة، إلى ضبط 7 مخالفين لنقلهم أكثر من 24 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، فضلاً عن ضبط 8 مخالفين بسبب استغلالهم الرواسب دون الحصول على ترخيص.
ونوهت الجهات الأمنية في السعودية، عن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر رقم “911” في مكة والرياض وكذلك الشرقية، وأرقام “999” و”996″ في مختلف مناطق المملكة.