فتحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن أنه يمكن للراغبين من الرجال في التقدم للالتحاق بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على الرتب العسكرية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) تسجيل بياناتهم، خلال المدة المحددة والمسموح فيها بالتسجيل على تلك الوظائف حيث أن باب التسجيل مفتوح اعتباراً من السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21 مايو 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.

القوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي تعلن فتح باب القبول والتسجيل على 4 رتب عسكرية:-

يمكن للرجال الراغبين في القبول والتسجيل على الرتب العسكرية الأربعة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) التقديم على تلك الوظائف من خلال القيام بالخطوات الآتية:-

الدخول على موقع ابشر للتوظيف.

اختيار القبول والتسجيل بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.

يجب تعبئة البيانات بدقة متناهية، حيث أن أية خطأ في البيانات المسجلة على منصة ابشر سوف يتبعها الحذف من الوظيفة المتقدم لها.

المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي:-

رتبة وكيل رقيب، يشترط في المتقدم أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في أياً من تخصصات الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، نظم المعلومات، تصميم الجرافيكس، دعم فني الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي، اللغة الانجليزية، اللغة الإسبانية، اللغة الفرنسية، اللغة الصينية، اللغة العبرية، اللغة الروسية، لغة أوردو، المحاسبة وأخيراً القانون.

رتبة عريف:- المؤهل المطلوب هو شهادة دبلوم لمدة عامين فأكثر بعد مؤهل الثانوية العامة وذلك في ذات التخصصات السابقة الإشارة إليها في رتبة وكيل رقيب.

رتبة جندي أول، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادها بالإضافة إلى دورة تدريبية معتمدة أو دبلومة لمدة عام أو أكثر بعد الحصول على الثانوية العامة وذلك في تخصصات الحاسب الآلي، وشبكات الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، دعم فني حاسب آلي، تصميم الجرافيكس، علوم الحاسب الآلي.. وغيرها من المؤهلات السابق الإشارة إليه.

أما رتبة جندي فهي تشترط فقط الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو مايعادلها.

أما الشروط المطلوبة فهي دائماً الشروط التي يتم الإعلان عنها في كافة الوظائف العسكرية والتي يأتي على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأً وشرط وحيد للاستثناء أن يكون المتقدم نشأ مع والديه في الخارج أثناء خدمة الدولة.