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القوات الخاصة السعودية تضبط 34 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

أحمد أبو الدهب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية 34 مخالفا لنظام البيئة قد استغلوا الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- صورة 1 - اخبار السعودية | الرواسب دون ترخيص | قوات الامن البيئي

ومن جانبها، فقد بينت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط “34” آلية يتم استخدامها في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل على هذه الآلات “16” مقيما يحملون الجنسية الباكستانية، و “11” مقيما يحملون الجنسية اليمنية، و “ثلاثة” مقيمين يحملون الجنسيات النيبالية والمصرية والسودانية، ومقيمان يحملون الجنسية الهندية، ومواطنان سعوديان، وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية والقانونية ضد جميع المخالفين.

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ومن ناحية أخرى فقد حثت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية على الأرقام “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و “999” و “996” في بقية مناطق المملكة.

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أحمد أبو الدهب

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