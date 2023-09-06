بعد عروض وصفت بالاحترافية.. القوات الجوية الملكية تختتم مشاركتها في معرض أثينا للطيران 2023 والفارس: كان هناك جناح سعودي كامل في معرض أثينا

نجحت القوات الجوية الملكية السعودية في تقديم عروض وصفت بالاحترافية في معرض أثينا الدولي للطيران 2023، لتصل إلى ختام مشاركتها اليوم بعد أن قدمت عروضاً جوية بطائرتين من طراز تايفون، بالإضافة إلى طائرات فريق الصقور السعودية.

عرض الطيارانفي معرض أثينا 2023- المصدر: تويتر

وقال المقدم طيار، قائد فريق الصقور السعودية، محمد بن عبدالله الفارس، أن القوات الجوية الملكية قامت بتقديم عروضا احترافية، بالإضافة إلى تقديمها عروضاً جوية انفرادية بطائرتين تايفون، ظهر فيها القدرات والمهارات التي يتمتع بها الطيار السعودي.

وأضاف الفارس في مقابلة إذاعية مع إذاعة الرياض “إن مشاركة القوات الجوية الملكية في معرض أثينا الدولي للطيران، تعكس مدى تطور قواتنا المسلحة بشكل عام، والقوات الجوية الملكية بشكل خاص، حيث تبرز مهارة الطيار السعودي في تطويع الآلة، وتقديم حركات جوية مثيرة ومشوقة للجماهير تحبس الأنفاس”.

#برنامج_صباح_المملكة | مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في معرض أثينا للطيران ، مع الطيار المقدم/ محمد بن عبدالله الفارس. #إذاعة_الرياض pic.twitter.com/NirRhPn9Em — إذاعة الرياض (@Riyadh_Radio) September 5, 2023

وعن فريق الصقور السعودية قال الفارس أنه تميز “بالمهارة والدقة والإتقان، والاحترافية العالية في أداء العروض الجوية”.

وكانت العروض الجوية تنقسم إلى قسمين، وهما:

عرض جماعي يقدم تشكيلات جماعية في مسافات قريبة جداً تدل على الدقة والتناغم بين أعضاء الفريق.

حركات انفرادية تنقسم إلى مجموعتين، ويقوم الفريق من خلالها بأداء عروضه الجوية التي تحبس الأنفاس، ويكون فيها الدقة والتناغم، والتوقيتات الدقيقة بين أعضاء الفريق في الدخول والخروج.

وأشار الفارس أيضا إلى أنه كان هناك عروضا أرضية، وفيها كان يوجد جناح سعودي كامل في معرض أثينا للطيران، والذي تضمن عدة أقسام، هي: