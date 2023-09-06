القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر المواطنين من الفيضانات

ناشدت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين بالمدينة، بضرورة توخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي أصابت بعض المناطق وأعلنت عنها الولاية بسبب الأمطار.

هطول أمطار بتركيا-مصدر الصورة: اليوتيوب

تحذيرات للسعوديين في اسطنبول

وحذرت القنصلية، عبر حسابها على منصة “إكس”: “نأمل من الجميع إتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن أدناه: 00905309552120 – 00966920033334.

تودالقنصليةتنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بمدينةاسطنبول بتوخى الحيطةوالحذرمن الفيضانات التي أصابت بعض المناطق التى أعلنت عنهاالولايةبسبب الأمطار

وتأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحليةبهذا الشأن.

وفي حالات الطواريءيمكن التواصل مع القنصليةعلى الأرقام المبينةأدناه: pic.twitter.com/hFlRnhwFDh — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) September 6, 2023

أمطار غزيرة وفيضانات

ولقي شخصان حتفهما وفُقد 4 آخرون، بعد أن تسببت عواصف شديدة في غرب تركيا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، حسبما ذكر مسؤولون يوم الثلاثاء.

ولا تزال السلطات تبحث عن 4 مفقودين في ولاية قرقلر إيلي غربي البلاد بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث “آفاد”.