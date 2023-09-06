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القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر المواطنين من الفيضانات

محمود سليم

ناشدت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين بالمدينة، بضرورة توخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي أصابت بعض المناطق وأعلنت عنها الولاية بسبب الأمطار.

- صورة 1 - القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر المواطنين من الفيضانات

هطول أمطار بتركيا-مصدر الصورة: اليوتيوب

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تحذيرات  للسعوديين في اسطنبول

وحذرت القنصلية، عبر حسابها على منصة “إكس”: “نأمل من الجميع إتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن أدناه: 00905309552120 – 00966920033334.

أمطار غزيرة وفيضانات

ولقي شخصان حتفهما وفُقد 4 آخرون، بعد أن تسببت عواصف شديدة في غرب تركيا في هطول أمطار غزيرة وفيضانات، حسبما ذكر مسؤولون يوم الثلاثاء.
ولا تزال السلطات تبحث عن 4 مفقودين في ولاية قرقلر إيلي غربي البلاد بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا، حسبما ذكرت وكالة إدارة الكوارث “آفاد”.

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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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