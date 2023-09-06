القنصلية السعودية تحذر مواطنيها في تركيا والسبب “الفيضانات”
قامت القنصلية السعودية في اسطنبول بتحذير المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى اتخاذ كافة متطلبات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لـ الفيضانات وجاء في نص التغريدة التي نشرته القنصلية السعودية في اسطنبول “تود القنصلية تنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بمدينة اسطنبول بتوخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي أصابت بعض المناطق التى أعلنت عنها الولاية بسبب الأمطار وتأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.”
أرقام الحالات الطارئة للتواصل مع القنصلية السعودية في اسطنبول:
نوهت القنصلية إلى ضرورة اتباع تعليمات السلطات التركية فيم يخص موضوع الفيضانات وقد خصصت القنصلية أرقامًا للاتصال في حالات الطوارئ وهي:
- 00966920033334
- 00905309552120
وكانت الأرصاد الجوية لتركية قد وجهت تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة مترافقة مع سُحب وعواصف رعدية في المناطق الشمالية م اسطنبول.
تودالقنصليةتنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بمدينةاسطنبول بتوخى الحيطةوالحذرمن الفيضانات التي أصابت بعض المناطق التى أعلنت عنهاالولايةبسبب الأمطار
وتأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحليةبهذا الشأن.
وفي حالات الطواريءيمكن التواصل مع القنصليةعلى الأرقام المبينةأدناه: pic.twitter.com/hFlRnhwFDh
— القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) September 6, 2023
شاهد سرعة وقوة السيول والفيضانات في #اسطنبول #تركيا pic.twitter.com/ykWSVlcjpA
— كاتيوشا (@Katiousha4) September 5, 2023
السيول تعم الفوضى في شوارع #اسطنبول #شاهد 🚨 #تركيا #طقس_العالم#Daniel #yağmur #sel #istanbul
— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 5, 2023
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