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القنصلية السعودية تحذر مواطنيها في تركيا والسبب “الفيضانات”

نعيم الشامي

قامت القنصلية السعودية في اسطنبول بتحذير المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى اتخاذ كافة متطلبات الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لـ الفيضانات وجاء في نص التغريدة التي نشرته القنصلية السعودية في اسطنبول “تود القنصلية تنبيه جميع المواطنين والمواطنات الموجودين بمدينة اسطنبول بتوخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي أصابت بعض المناطق التى أعلنت عنها الولاية بسبب الأمطار وتأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن.”

القنصلية السعودية تحذر مواطنيها في تركيا والسبب "الفيضانات"

القنصلية السعودية في اسطنبول ـ المصدر: نعيم الشامي ـ تعديل: نجوم مصرية

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أرقام الحالات الطارئة للتواصل مع القنصلية السعودية في اسطنبول:

نوهت القنصلية إلى ضرورة اتباع تعليمات السلطات التركية فيم يخص موضوع الفيضانات وقد خصصت القنصلية أرقامًا للاتصال في حالات الطوارئ وهي:

  • 00966920033334
  • 00905309552120

وكانت الأرصاد الجوية لتركية قد وجهت تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة مترافقة مع سُحب وعواصف رعدية في المناطق الشمالية م اسطنبول.

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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.

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