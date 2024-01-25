القمر البدر في سماء الوطن العربي (صور)

يزين القمر البدر سماء الوطن العربي اليوم، وسيكون مشاهداً طوال الليل.

أوضح ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن هذا التوقيت من الشهر مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر، من خلال المنظار أو التلسكوب الصغير.

القمر البدر في سماء الوطن العربي -مصدر الصورة: واس

غروب الشمس

وأشار إلى أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل.

ولفت إلى أن حجم القمر الظاهري سيكون كبيراً أثناء شروقه، وذلك بسبب تأثير الغلاف الجوي لكوكبنا على الضوء المنعكس عن القمر.

شروق شمس الجمعة

وأضاف أن القمر سيكون بدراً بشكل كامل عند الساعة 08:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الجمعة.

يمكن للمواطنين في الوطن العربي الاستمتاع برؤية القمر البدر الليلة، والاستمتاع بمشاهدة الفوهات المشعة على سطحه من خلال المنظار أو التلسكوب الصغير.