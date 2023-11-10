القمة السعودية الأفريقية.. ولي العهد يطالب بوقف الحرب في فلسطين ورؤيته لاستثمارات المملكة في إفريقيا

طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال القمة السعودية الأفريقية بضرورة وقف الحرب بين فلسطين وإسرائيل، والتي بدأت في السابع من الشهر الماضي.

وأدان ولي العهد ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين، واستمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، ونؤكد ضرورة وقف الحرب والتهجير القسري.

القمة السعودية الأفريقية.. فيديو

كلمة محمد بن سلمان.. فيديو

تصريحات محمد بن سلمان خلال القمة السعودية الأفريقية

أشار محمد بن سلمان خلال كلمته في القمة السعودية الأفريقية أن الحرب في فلسطين لابد أت تتوقف، خاصة بعد المعاناة التي يشهدها سكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وشدد ولي العهد السعودي على أن المملكة ستقوم بضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في قارة إفريقيا.

كما أن هناك تمويل وتأمين بقيمة 10 مليارات دولار من الصادرات، بالاضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار تمويل تنموي إضافي حتى 2030.

وأكد محمد بن سلمان على أن المملكة ستقوم بزيادة عدد السفارات ‎السعودية في القارة الإفريقية لتصل نحو 40 سفارة.