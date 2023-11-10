القمة السعودية الأفريقية.. ولي العهد يطالب بوقف الحرب في فلسطين ورؤيته لاستثمارات المملكة في إفريقيا
طالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال القمة السعودية الأفريقية بضرورة وقف الحرب بين فلسطين وإسرائيل، والتي بدأت في السابع من الشهر الماضي.
وأدان ولي العهد ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين، واستمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، ونؤكد ضرورة وقف الحرب والتهجير القسري.
القمة السعودية الأفريقية.. فيديو
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد وأصحاب الفخامة قادة الدول الأفريقية في صورة تذكارية قبيل بدء #القمة_السعودية_الأفريقية. #واس pic.twitter.com/sEh7f17Yaj
— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 10, 2023
كلمة محمد بن سلمان.. فيديو
كلمة سمو #ولي_العهد خلال ترؤسه وافتتاح أعمال #القمة_السعودية_الأفريقية. #واس pic.twitter.com/5yMNcXeyUV
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 10, 2023
تصريحات محمد بن سلمان خلال القمة السعودية الأفريقية
أشار محمد بن سلمان خلال كلمته في القمة السعودية الأفريقية أن الحرب في فلسطين لابد أت تتوقف، خاصة بعد المعاناة التي يشهدها سكان قطاع غزة خلال الفترة الماضية.
وشدد ولي العهد السعودي على أن المملكة ستقوم بضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في قارة إفريقيا.
كما أن هناك تمويل وتأمين بقيمة 10 مليارات دولار من الصادرات، بالاضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار تمويل تنموي إضافي حتى 2030.
وأكد محمد بن سلمان على أن المملكة ستقوم بزيادة عدد السفارات السعودية في القارة الإفريقية لتصل نحو 40 سفارة.