القضية الفلسطينية ودعم السودان واستقرار سوريا.. ملخص كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة العربية 32 في جدة

ترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير مجمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود القمة العربية رقم 32 المُقامة في مدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية، وبدأ ولي العهد كلمته الافتتاحية حيث رحب بالضيوف وتمنى النجاح والتوفيق للجميع قائلاً: “يسرنا أن نرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأن نرحب بضيف القمة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح”.

ولي العهد ودعم استقرار سوريا

ورحب ولي العهد ترحيباً شديداً بالرئيس السوري بشار الأسد الذي غاب عن القمة العربية لمدة 12 عاماً بسبب النزاعات التي تواجدت في سوريا، وأكد على دعم سوريا قائلاً: “مما يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية، في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، بما يحقق الخير لشعبها، وبما يدعم تطلعنا جميعاً نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا”.

دعم العرب للقضية الفلسطينية

وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على دعم العرب المستمر للقضية الفلسطينية واعتبارها القضية الأولى والأهم بالنسبة للعرب أجمعين، وقال ولي العهد: “القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية”.

وأشار إلى دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استعادة أراضيهم وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة بذاتها.

الحفاظ على السودان

وأضاف الأمير محمد بن سلمان إلى ضرورة الوقوف بجانب دولة السودان الشقيقة في الأزمة الأخيرة، حيث أشار إلى تكاتف المملكة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تقديم قنوات الإغاثة الكاملة للشعب السوداني الشقيق.

وأوضح: “نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس، للحفاظ على وحدة السودان، وأمن شعبه ومقدراته، وفي هذا الصدد؛ فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعّال لإطلاق النار”.