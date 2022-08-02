القضاء السعودي ينصف معنفة جدة بثلاثة أحكام رادعة

أثارت قضية معنفة جدة جدلا واسعا في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، أبريل الماضي، وهو اسم تم إطلاقه على امرأة سعودية تعرضت لاعتداء غير آدمي من قبل زوجها، تسبب لها في أضرار جسدية ونفسية كبيرة. وها هو القضاء السعودي اليوم ينصف هذه السيدة.

قضية معنفة جدة في القضاء السعودي

تعد هذه القضية قضية رأي عام، ولذلك حصلت على تعاطف كل فتاة وامرأة داخل وخارج السعودية، لأنه من المستحيل أن تقبل أي سيدة بأن ترى نفسها في الحالة التي كانت عليها معنفة جدة.

حيث تسبب اعتداء زوجها عليها في فقد بصرها بشكل كامل، فضلا عن تعرضها لكثير من الأضرار الأخرى، وكان السؤال الأبرز كيف تحصل على حقها من ذلك الرجل؟.

القضاء السعودي ينصف معنفة جدة بثلاثة أحكام نهائية

قضت المحكمة السعودية بثلاثة أحكام في صالح معنفة جدة جاءت كالتالي:

فسخ رابط الزواج بين معنفة جدة وزوجها بلا عوض.

إثبات حضانة الأطفال إلى والدتهم بشكل نهائي.

تخصيص نفقة شهرية للأبناء بواقع 650 ريالًا لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال.

يتعهد الزوج بدفع مبلغ 3200 ريال كسوة العيدين للأبناء.

بالتأكيد كلها أحكام لا تساوي شيء أمام ما حدث مع معنفة جدة، ولكن على الأقل تضمن لها أن تكمل حياتها في أمان مع أطفالها، وعسى أن تكون قصتها رسالة لكل رجل تخلى عن إنسانيته تجعله يفكر جيدا ويرتدع عن أي فعل مشابه لما فعله زوج معنفة جدة.