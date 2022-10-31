القريني للإخبارية: غرامة تصل لمليون ريال وسجن 15 سنة لمن يسهل دخول المخالفين

أكد المتحدث باسم حرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن من يقوم بتسهيل دخول المخالفين لنظام أمن حدود المملكة، سواء بالنقل، أو المساعدة، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عام.

وأضاف متحدث حرس الحدود في تصريحات خاصة لقناة «الإخبارية»، أن رجال حرس الحدود يقومون بالموكل إليهم من أعمال على مدار الساعة، وذلك لحراسة حدود المملكة بأنواعها المختلفة، البرية، والبحرية، والموانئ، والمناطق البحرية من الخارج ومن الداخل.

وتابع القريني حديثه، وأشار إلى أن «كل من يساعد مخالفي أمن ونظام الحدود، يتم التشهير به، ويتم مصادرة وسيلة النقل، والسكن الذي يتم استخدامه للإيواء، لأنها من ضمن الجرائم الكبيرة المخالفة لخلق الشرف والأمانة».

تكامل تام

وفي سياق كلامه عن مهام وأعمال قوات حرس الحدود، قال محدث حرس الحدود، أن “القوات التي تحرس الحدود تعمل بتكامل تام، وبتنسيق مشترك للجهود، والاتصال مع القطاعات الأمنية الأخرى، والتي تعني بالحملة الوطنية #وطن_بلا_مخالف، مؤكداً على أن كل من يعمل على تسهيل دخول المخالفين لنظام وأمن الحدود إلى المملكة، سيعرض نفسه للعقوبة والحبس، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال”.