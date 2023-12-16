القدية للاستثمار تطلق منطقة عالمية للرياضات الإلكترونية والألعاب

قام مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار بالإعلان عن إطلاق منطقة الرياضات الإلكترونية متعددة الاستخدامات والألعاب ضمن مدينة القدية، وتعتبر الأولى عالمياً من نوعها والتي تسعى لجذب اللاعبين من كافة أنحاء العالم، كما تسعى لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للقطاع.

الصورة من موقع مبشر

ويمتد الإعلان لدعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للقطاع عن طريق إطلاق استراتيجيته الوطنية، والكثير من المبادرات التي سوف تشارك في تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية في هذا المجال الذي يجذب اهتمام ثلثي أفراد المجتمع.

كلمة مندوب الشركة

وأكد عضو مندوب الشركة عبد الله الداود على أن هذا القطاع يعتبر من الأسرع نمواً «وباستطاعتنا رؤية خطط السعودية الطموحة للارتقاء به»، مضيفاً: «سيكون دورنا استضافة البطولات والفعاليات الكبرى عبر تطوير البنية التحتية لكي تتمكن تلك المنطقة من دعوة العالم للعيش والتعلم والمنافسة فيها».

تفاصيل المنطقة

كما تبلغ مساحة المنطقة حوالي 500 ألف متر مربع، وتضم 100 ألف متر مربع مخصصة لتناول الأطعمة و لبيع الألعاب والترفيه، كما ستتيح للزائرين البيئة الملائمة للعيش والعمل واللعب وذلك من خلال غرف فندقية ووحدات سكنية بطراز يتلاءم مع هويتها.

كما ستضم أربع ساحات أرينا مصممة تبع أعلى المعايير لاستضافة أهم الأحداث العالمية في القطاع على مدار العام، بسعة استيعاب جماهيري 73 ألف مقعد، وتحوي إحداها ملعباً بسعة 5300 مقعد مما يجعله أحد أكبر ٣ ملاعب للرياضات الإلكترونية عالمياً، ويتميز بوجود أكبر شاشة LED داخلية بين جميع مناطق تلك الرياضات حول العالم.

استضافة 25 نادي

وكما تستضيف تلك الساحات ما يصل إلى 25 نادياً للرياضات الإلكترونية من أنحاء العالم للعيش والتدريب والتنافس، كما ترحب بقادة القطاع، وستوفر أكثر من 30 مقراً إقليمياً لشركات التطوير الرائدة وتدعم الاستراتيجية الوطنية، الهادفة إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وستلعب دوراً رئيسياً في جذب ما يصل إلى 10 ملايين زيارة سنويا.