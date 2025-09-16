القحطاني يسلم أمير الجوف التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف

إلتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بمقر الإمارة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن مشبب القحطاني.

وإستلم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي لفرع الهيئة لعام 1445–1446هـ، وما تضمنه من جهود ميدانية وتوعوية أسهمت في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونشر الوعي.

وقال القحطاني أن متابعة سموه الدائمة لأعمال الفرع تمثل حافزًا لمواصلة الجهود وتعزيز دور الرئاسة في نشر القيم الإسلامية، وترسيخ مبادئ الاعتدال.