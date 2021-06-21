شروط القبول في الدراسات العليا 1442 بالجامعات السعودية والمستندات المطلوبة

مع اقتراب بدء التقديم في جامعات المملكة العربية السعودية والتسجيل في الدراسات العليا للعام الدراسي الجديد 1442/1443هـ، يزداد البحث والاستفسار عن شروط القبول في الدراسات العليا 1442هـ والأوراق المطلوبة ، وفي هذه المقالة رصدنا للمهتمين أبرز التفاصيل المتعلقة بشروط التقديم والمستندات المطلوبة ، فتابعوا معنا في السطور القادمة.

القبول في الدراسات العليا 1442 بالجامعات السعودية

شروط القبول في الدراسات العليا 1442

يجب توفر الشروط التالية لضمان القبول في الدراسات العليا في الجامعات السعودية للعام الدراسي المقبل 1443هـ:

أن يكون الطالب سعودياً، أو حاصلاً على منحة دراسية رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادته الجامعية من أي جامعة معترف بها في المملكة العربية السعودية.

للقبول في الماجستير يُشترط حصول الطالب على معدل جيد جداً على الأقل في البكالوريوس.

للقبول في الدكتوراه يُشترط حصول الطالب على معدل جيد جداً على الأقل في الماجستير.

يُشترط للقبول في الدبلوم العالي حصول الطالب على معدل جيد على الأقل في البكالوريوس.

أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

أن يقدم الطالب تزكيتين علميتين من معلمين سبق لهم أن قاموا بتدريسه.

إذا كان الطالب موظفاً، يُشترط موافقة رئيسه في العمل على أن يدرس الطالب الماجستير.

يُشترط وفق البند 36 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا، وجود خطاب بقبول صاحب الصلاحية بالنسبة للطلاب الموظفين بالتفرغ التام لدراسة الدكتوراه بالجامعة لمدة لا تقل عن أدنى المدة المنصوص عليها للحصول على المؤهل، وهي تقدر بست فصول دراسية.

الأوراق المطلوبة لـ القبول في الدراسات العليا 1442 بالجامعات السعودية

هناك العديد من الأوراق التي يجب توافرها من أجل ضمان القبول للدراسات العليا بالجامعات السعودية، وهي كالآتي:

تقديم شهادة البكالوريوس الخاصة بالطالب.

إرفاق نسخة ضوئية عن شهادة البكالوريوس ، على أن تكون الصورة الضوئية الخاصة بالشهادة مختومة من قبل وزارة التعليم السعودية.

يجب تقديم البطاقة الشخصية والصور الخاصة بأوراق الطالب أو أوراق الإقامة خاصته.

تقديم الأوراق الموثقة من المعلمين للشهادة بحق الطالب بأنه مؤهل للقبول في الدراسات العليا.

إرفاق أي أوراق تثبت اجتياز الطالب كل الاختبارات المتعلقة باللغة العربية واللغة الإنجليزية.