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القبض على 4 مواطنين لتعطيلهم حركة السير في منطقة تبوك

كمال أبو سيف

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق بمدينة تبوك.

قوة المهمات والواجبات الخاصة ـ واس

قوة المهمات والواجبات الخاصة ـ واس

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وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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