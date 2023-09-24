القبض على 4 مواطنين لتعطيلهم حركة السير في منطقة تبوك
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك على 4 مواطنين لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق بمدينة تبوك.
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قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة تبوك تقبض على (4) أشخاص لتعطيلهم حركة السير في أحد الطرق pic.twitter.com/gPXJ3rqAYo
— الأمن العام (@security_gov) September 24, 2023
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.