عاجل| القبض على 4 مواطنين بمحافظة شرورة.. والأمن يناشد الجميع

أصدر منذ قليل الأمن العام السعودي بيان هام بشأن القبض على 4 مواطنين بمحافظة شرورة، حيث أكد أن شرطة المحافظة قد ألقت القبض على أربعة مواطنين سعودين، بعد اتخاذهم منزلاً مجهزاً بكاميرات مراقبة حديثة وكراً لهم لتنفيذ عملياتهم الإجرامية.

تفاصيل القبض على أربعة مواطنين

وأوضح البيان أن هؤلاء المواطنين الأربعة قد اتخذوا من المنزل المجهز وكراً لهم لترويج مادة الحشيش المخدر، وكذلك أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم ضبط ما بحوزتهم من هواتف متنقلة.

وأكد الأمن العام من خلال التدوينة التي تم نشرها على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انه تم توقيف هؤلاء المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، وجاري إحالتهم إلى جهات الاختصاص من أجل التحقيق معهم.

أرقام الإبلاغ

ناشدت الجهات الأمنية جميع المواطنين والوافدين بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدىهم عن أي نشاطات لها صلة بتهريب المخدرات أو ترويج تلك المواد الضارة، ويمكنك الإبلاغ من خلال الطرق التالية:

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شرطة محافظة شرورة بمنطقة نجران تقبض على (4) أشخاص لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة وكرًا لترويج المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/dVmbVt8dfH — الأمن العام (@security_gov) May 10, 2023

الاتصال بالأرقام (911) في مكة المكرّمة والرياض والشرقية.

الاتصال على أرقام (999) في بقية مناطق المملكة.

رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وأكدت الجهات الأمنية أنه سيتم التعامل بشكل سري مع جميع البلاغات بسرعة كبيرة.