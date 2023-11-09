القبض على 11 مخالفا لنظام أمن الحدود لمحاولتهم تهريب 428 كيلو جراما من القات المخدر بمنطقة عسير

تمكنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير من القبض على 11 مخالفا لنظام وأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لمحاولتهم تهريب 428 كيلو جراماً من القات المخدر في محافظة سراة عبيدة، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية حيالهم، ومن ثم إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

صورة- المصدر إكس

ومن جانبها فقد حرصت الجهات الأمنية على حث المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتوافر لديهم لها اتصال بترويج أو تهريب للمخدرات، ويكون ذلك عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، أو من خلال الاتصال على الأرقام الآتية:

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

(995) وهو الخاص بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

في قبضة رجال الأمن

ونشر الحساب الرسمي لمكافحة المخدرات على منصة “إكس” نشرة مرئية عن مجمل من تم القبض عليهم خلال الساعات الماضية وهم كالآتي:

القبض على مواطن من الجنسية اليمنية ومواطن في محافظة الدائر بمنطقة جازان لترويجهما (15.9) كيلو جراما من الحشيش المخدر. تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه 1.2 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). القبض على مواطن بمنطقة القصيم بسبب ترويجه مادة الإمفيتامين المخدر. تم القبض على مواطن من المنطقة الشرقية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين. القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. تم القبض على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما الإمفيتامين المخدر.

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