القبض على 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في منتزه السودة بعسير

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في القبض على 10 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ وذلك بسبب إشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

القوات الخاصة للأمن البيئي- مصدر الصورة: حساب الأمن البيئي على موقع “إكس”

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة إشعال النيران أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20.000) ريال، وتصل إلى 3000 ريال في أراضي الغطاء النباتي.

وناشدت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وسيتم التعامل مع كافة البلاغات بسرية تامة.