القبض على ١١ مواطن ومقيم لتهريبهم كمية ضخمة من مادة الإمفيتامين المخدر بالمملكة في هذه المنطقة .. | صورة

أصدر الرائد مروان الحازمي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية والتي من مهمتها تهريب المواد المخدرة إلى المملكة العربية السعودية وترويجها فيها، قامت بضبط 3,860,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض عاصمة المملكة.

المواد المخدرة - عكاظ

في غضون ذلك، تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 11 متهمًا، منهم ثلاثة مواطنين، و 7 مقيمين من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية النيبالية، وكانوا في مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف.

التواصل مع وزارة الداخلية للبلاغ عن حوادث المخدرات

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المقيمين والمواطنين عن أي نشاطات ذات صلة بترويج أو تهريب المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

(955) رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa،

على أن يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.