أخبار السعودية

القبض على مصري بالمملكة العربية السعودية بسبب ترويجه لحملات حج وهمية وبحوزته مخدرات .. تفاصيل وصورة

عبد الرحمن رضا

قامت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بالقبض على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، وذلك بسبب ترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، علاوة على أنها تضمن توفير سكن ونقل للحجاج وكان ذلك بغرض النصب والاحتيال.

كما أن الشرطة وجدت بحوزة المتهم مادة الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالمملكة العربية السعودية، في غضون ذلك، جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن الأمن العام دعا إلى الإبلاغ عن تلك الحملات الوهمية بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.


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عن الكاتب:
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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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