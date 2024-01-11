القبض على مروج للمخدرات وإحباط تهريب كمية ضخمة من نبات القات بهذه المنطقة بالسعودية – صور

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على مخالف لنظام أمن الحدود في محافظة هروب بمنطقة جازان وكان من الجنسية الإثيوبية، وذلك لترويجه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

علاوة على ذلك قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب كمية من نبات القات المخدر بجازان

في غضون ذلك، قامت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أيضاً بالمملكة العربية السعودية، بإحباط تهريب 225 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التواصل مع وزارة الداخلية للبلاغ عن حوادث المخدرات

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المقيمين والمواطنين عن أي نشاطات ذات صلة بترويج أو تهريب المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

(999) في بقية مناطق المملكة.

(955) رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa،

على أن يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.