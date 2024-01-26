القبض على مروجي مخدرات وأحباط تهريب كميات ضخمة في هذه المناطق بالمملكة العربية السعودية | بالصور

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية يإلقاء القبض على شخص بمنطقة القصيم، وذلك بسبب ترويجه 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر، بالإضافة إلى أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي داخل المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بضبط شخصًا في منطقة الجوف وذلك لترويج مادة الأمفيتامين المخدر.

بينما في منطقة عسير أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، كما تم إحباط تهريب 220 كيلوجرامًا من النبات نفسه بمنطقة جازان.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات للجهة المختصة.