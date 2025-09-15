أخبار السعودية

القبض على مخالفين لنظام الأنشطة البحرية بالمدينة المنورة

نجحت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، في ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح، وبحوزتهم أسماك مصيدة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، طالب حرس الحدود بالجميع، الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية، والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

