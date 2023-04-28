القبض على مخالفين لترويجهما مادتي الحشيش والأمفيتامين في نجران

المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران بالمملكة، وذلك لترويجهما لمادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر، وتم وقفهما واتخاذ الإجراءات القانونية النظامية بحقهما، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

للإبلاغ عن التهريب أو الترويج للمخدرات داخل المملكة.

وللإبلاغ عن أي عمليات تهريب مخدرات أو ترويج لها، يرجى الاتصال بأرقام البلاغات الخاصة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عن طريق الرقم (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة طبقا لموقع وزارة الداخلية.

نظام المكافحة للمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية والمعمول به رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407هجري، والذي يتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 بتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ، وعلى أساس ذلك النظام يتم التفريق فيه بين المُهرب والمُروج والمُتعاطي كالتالي:

المُهرب

عقوبة المُهرب هي القتل “الإعدام” مما يسببه المُهرب من تهريب للمخدرات ومما يترتب عليها من فساد كبير في البلاد، ولا يُقتصر الفساد على المهرب فقط بل يمتد أثره إلى الأمة بأكملها، وتلك العقوبة للمُهرب الذي يستورد المخدرات من الخارج أو وكذلك الذي يوزعها على المروجين الداخليين.

المُروّج

يتم التفريق بين المروج للمرة الأولى وبين العائد من سابقة حكم عليه في قضية تهريب أو ترويج للمخدرات، ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الواقعة عليه هي الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أما في الحالة الثانية تكون العقوبة مشددة ويمكن أن تصل إلى القتل “الإعدام”.

المُتعاطي

تكون عقوبة المُتعاطي هي الحبس لمدة سنتين، ويتم إبعاده عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تُقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يتم وضعه في المستشفى الخاصة لعلاجه من الإدمان.