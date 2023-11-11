القبض على شخص لترويج “الإمفيتامين” بالقصيم
ألقت قوات الأمن في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، القبض على شخص بتهمة ترويج مخدر الإمفيتامين بعملية ناجحة من قِبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده وتم تحويله إلى النيابة العامة لمتابعة القضية.
وتؤكد الجهات الأمنية على أهمية التعاون والمشاركة من قِبل المواطنين والمقيمين للسلطات الأمنية في الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، حيث يُرجى استخدام الأرقام التالية للتواصل: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في باقي مناطق المملكة، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو الاتصال ببلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم (995)، مع العلم أنه سوف يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/GSETMcNdFk
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) November 10, 2023