القبض على شخص لترويج “الإمفيتامين” بالقصيم

ألقت قوات الأمن في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، القبض على شخص بتهمة ترويج مخدر الإمفيتامين بعملية ناجحة من قِبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده وتم تحويله إلى النيابة العامة لمتابعة القضية.

القبض على شخص بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر - مصدر الصورة: حساب مكافحة المخدرات على تويتر

وتؤكد الجهات الأمنية على أهمية التعاون والمشاركة من قِبل المواطنين والمقيمين للسلطات الأمنية في الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، حيث يُرجى استخدام الأرقام التالية للتواصل: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في باقي مناطق المملكة، كما يمكن أيضًا الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa أو الاتصال ببلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم (995)، مع العلم أنه سوف يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.