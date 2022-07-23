القبض على سعودي ساعد “صحفي إسرائيلي” على دخول مكة المكرمة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، الجمعة، إنها ألقت القبض على مواطن سعودي ساعد الصحفي الإسرائيلي جيل تماري في دخول مكة المكرمة، حيث تم القبض عليه بعد ردود الفعل العنيفة من الأشخاص على الإنترنت ضد الصحفي الإسرائيلي.

نشر الصحفي تماري، من القناة 13 الإسرائيلية، يوم الاثنين، على تويتر مقطع فيديو مدته 10 دقائق يظهر فيه وهو يتسلل إلى مكة المكرمة، في تحد للحظر المفروض على غير المسلمين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تصريحات للمتحدث باسم شرطة مكة، قال إن شرطة مكة “أحالت مواطنا إلى النيابة بتهمة التواطؤ في نقل وتسهيل دخول صحفي (غير مسلم)”.

لم تذكر وكالة الأنباء اسم الصحفي لكنها قالت إنه مواطن أمريكي، وأضافت أن قضيته أحيلت أيضا إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقا للقوانين.