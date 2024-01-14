القبض على “حاتم النجار”.. من هو صاحب مربع “بودكاست 8” الذي أساء للشعب السعودي والمملكة؟

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “X” بالمملكة العربية السعودية هاشتاج بعنوان “#القبض_على_حاتم_النجار” الذي يقدم مربع بودكاست 8 على موقع التواصل X لأنه أساء إلى الشعب السعودي، وإلى المملكة بشكل عام.

كما نالت أسيل باعبدالله هجوما عنيفا من النشطاء السعوديين- المصدر: X

ويرصد إليكم موقع «نجوم مصرية» أبرز التغريدات التي تناولت الهاشتاج الآخذ في التصاعد.

تذكر لماذا أنت لاجئ عندنا؟

هكذا تساءل صاحب الحساب «فارس الدوسري»، وأكمل “أعرف ناس اليهود اغتصبوهم ثم هجروهم، الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، وكلما كال تهميش إنسانها يصبح كالبهيمة، لا يهمه سوى اللقمة والغريزة”.

ووجه الدوسري حديثه قائلا “تقدر تفضفض عن معاناة شعبك بدون ما تسقطها على شعب آخر، وتذكر لماذا أنت لاجئ عندنا، أكيد السبب ما يطول الوجه”.

وكان رد الدوسري على إحدى التدوينات التي كتبها البودكاست حاتم النجار ردا على أحد المواطنات السعوديات.

اعرف ناس اليهود اعْتصبوهم ثم هجروهم الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، و كلما طال تهميش إنسانها يصبح كالبهيمة، لا يهمه سوى اللقمة والغريزة تقدر تفضفض عن معاناة شعبك بدون ما تسقطها على شعب اخر وتذكر لماذا انت لاجئ عندنا، اكيد السبب ما يطول الوجه. #القبض_على_حاتم_النجار pic.twitter.com/2ZD6bO1Bgq — Faris Al-Dosary 🇸🇦 (@DosaryG20) January 13, 2024

وطالب فريق آخر من المغردين السعوديين إغلاق “استوديو 8” بشكل نهائي، وتناول بعضهم تغريدات أخرى مسيئة للمملكة من قبل من يعملون مع حاتم النجار، وذلك مثل “أسيل باعبدالله”.

وكتبت صاحبة الحساب “R”، تدوينة قالت فيها “وش سالفه ثمانية؟، وهي تضم موظفين كارهين وحاقدين على السعودية”.

وأرفقت “R” ثلاث سكرينات من تدوينة باعبدالله، وهي تتعدى على المملكة بشكل عام.

وبودكاست 8، هي شركة سعودية، تأسست عام 2016، وهي متخصصة في صناعة الأفلام الوثائقية والبرامج الصوتية ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، والاقتصادي، وغيرها من المواد الإعلامية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في العاصمة الرياض، ومؤسسها هو عبدالرحمن أبو مالح، ومن أبرز الشخصيات بالشركة هي أسيل باعبدالله، فهي الرئيسة التنفيذية للإنتاج، وفيصل الغامدي رئيس تنفيذي للأعمال، وعلي بوصالح، الرئيس التنفيذي للتقنية، وعمر الجريسي، عضو مجلس الإدارة، ويتراوح موظفو الشركة بين 100 إلى 150 موظف.

من هو حاتم النجار؟

حاولت نجوم مصرية، أن تصل إلى أصول ومعلومات حول حاتم النجار الذي أحدث كل تلك الضجة في عالم السوشيال ميديا بالمملكة، فلم نجد معلومات صريحة عن جنسيته.

وعلى موقع “كارميلا اب دوت كوم” تم التوصل إلى أن حاتم النجار يعرف نفسه بأنه “شاب مسلم يبلغ من العمر الآن ٢٩ سنة تقريبا، ويسعى إلى أن يكون شاب جيد في حياته.

وعلى الرغم من أنه كان يريد التخصص في علم النفس والاجتماع، إلا أنه تم إجباره أن يدخل كلية البترول لرغبة أبيه في ذلك، لكن قرر فجأة عدم إكمال الكلية، وبدأ رحلة البحث عن شغفه، حتى وصل إلى تقديم “مربع” على منصة “ثمانية”، وهو الآن خريج جامعة الإمام كما نقل الموقع.

طبعا تفكرون إنه متزوج سعودية

ودونت صاحبة الحساب «L/M» حول جنسية النجار قائلة “طبعا تفكرون إنه متزوج سعودية، يعقب ما أخذ فضلات الغرب مثل نسله، اللي يقال أنه بيحسن نسل السعوديات بلحيته البرتقالية تقل منكب عليها كركم، وهو ما خذ وحده من أصول إندونيسية”.

وأرفقت صاحبة الحساب صورة من حساب زوجته على X، وصورة من عقد زواج موثق من وزارة العدل السعودية.

الجدير بالذكر أن هناك شد وجذب على موقع “إكس” حول حاتم، ومنهم من يدافع عنه أمام التعديات التي يلاقيها الآن والذي رآها البعض بأنها عنصرية، ومنهم من يطالب بالقبض عليه فوراً، فهل نسمع في الساعات القادمة خبرا جديدا؟.