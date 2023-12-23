الفنون البصرية تُدشن معرض “موطن أفكاري” للإحتفال بأعمال الأمير خالد بن فيصل

دشنت هيئة الفنون البصرية اليوم معرض “موطن أفكاري” في قصر حطين بمدينة الرياض؛ للاحتفال بالمسيرة الفنية والثقافية الزاخرة للأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتسليط الضوء على الإرث الغني لقامةٍ ثقافيةٍ وطنيةٍ أثّرت في المجال الثقافي السعودي على مدى عقودٍ طويلة بإبداعاتٍ أدبيةٍ، وفنيةٍ مميزة.

معرض موطن أفكاري _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

اليوم الأول للمعرض

وجاء اليوم الأول من افتتاح المعرض بحضور عدد من المسؤولين، ونُخبةٍ من روّاد المجال الثقافي والفني المحليين والعالميين، بالإضافة لمجموعة من المهتمين في مجالات الأدب والثقافة والفنون.

ونظمت إدارة الهيئة في افتتاح المعرض أنشطةٍ، ومؤثراتٍ تصويريةٍ، وسمعيةٍ متناسقة أضفت بُعداً مميزًا على الموقع المقام بهِ.

وفي نفس السياق خاض الزوّار جولاتٍ تعريفيةٍ خاصةٍ عبر أروقة المعرض، ومشاهدة مقتنياتهِ الفنّيةِ القيّمة، واستمعوا إلى فقراتٍ موسيقيةٍ مُختارةٍ من القصائد المغناة للأمير خالد بن فيصل.

مسارات المعرض

ويمكن القول أن المعرض جاء بنظامًا فنياً يتلخّصُ في مسارين رئيسيين، وهما: الرجل “المُلّهَم” الذي يستمد إلهامه وإبداعه عبر توظيف اللغة، والكلمة، والحرف العربي في صياغة الشعر والأدب، مستلهماً من روح الوطن وأصالة أهله. وأما المسار الثاني فتمثّلَ في الرجل “المُلّهِم” الذي أسهم في إلهامِ أجيالٍ من المفكرين، والفنانين، والشعراء، وروّاد الموسيقى بالعالم العربي على مرِّ عقودٍ عديدة.

ويتضمن برنامج المعرض باقةٍ من الأنشطة، والبرامج النوعية الفنية والثقافية ذات القوالب الحوارية، والشعرية، والموسيقية الفريدة؛ ليدعم تجربة الزائر، ويحفّزه على التأمل والتفكير، وكان منهج “الفيصل” في بعض مؤلفاتهِ؛ ومن بينها جلسة حوارية تُفصّلُ في علاقةِ الأدبِ بالفنِ بمشاركة مجموعة من الفنانين، والشعراء ممن لهم صلة بموضوعها، إضافةً إلى لقاءٍ يجمعُ عدداً من فناني قرية المفتاحة يتطرقون فيه إلى تأثرهم بشخصِ الأمير، وعمقهِ الفني والأدبي.

سمو الأمير خالد بن فيصل

ويعتبر سمو الأمير خالد بن فيصل رمزاً ثقافياً؛ لتنوع إبداعاته، وأوجهِ نشاطهِ وعطائهِ؛ فهو شاعرٌ، وفنانٌ وراعٍ للأدب والأدباء؛ نثر إبداعه في مجالاتٍ عدة، فمن الشعر إلى الأدب، ومنهما إلى الفن التشكيلي، فقد جادت قريحته الشعرية بما يصل لـ 480 قصيدة، ووصل إنتاجه الفكري إلى 18 كتاباً، ولطالما اهتم “الفيصل” بالفكر، والثقافة، ووثقت ذلك دواوينه، وعبّرت ريشتُه بأروع اللوحات التي تمتزج ألوانها مع الأشكال التعبيرية؛ فجعل سموُّه من اللوحة مُتمِّمةً للبيت الشعري.