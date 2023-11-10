في خطوة تضامنية مع المواطنين السعوديين، أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، أمس الاثنين، مقاطعتها لتطبيق «تيك توك».

الفنانة الإماراتية أحلام تدعم المقاطعة السعودية لتطبيق تيك توك

وجاء قرار أحلام بعد أن شنت حملة مقاطعة للتطبيق في السعودية، متهمة إياه بحذف أي محتوى عن المملكة.

أحلام تتضامن مع السعودية

وكتبت أحلام عبر حسابها على موقع «إكس»: «‏أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي،‏ أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية ‏كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى».

السعوديون يشتكون من تيك توك

وتأتي حملة المقاطعة للتطبيق بعد أن شكا عدد من السعوديين من حذف التطبيق لبعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن السعودية، الأمر الذي اعتبروه إهانة للوطن.

ورفضت شركة «تيك توك» اتهامات السعوديين، وأكدت أنها لا تحذف أي محتوى بسبب محتواه أو مصدره، وأنها تطبق سياساتها الخاصة بإدارة المحتوى على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

أحلام داعمة للسعودية

تعكس خطوة أحلام دعمها للشعب السعودي في موقفه ضد تطبيق تيك توك. كما تعكس حرصها على الوحدة العربية، والدفاع عن كرامة الشعوب العربية.

السعوديون مترقبون رد تيك توك

تبقى الحملة المقاطعة لتطبيق تيك توك في السعودية قائمة، حيث يواصل السعوديون المطالبة ببيان رسمي من الشركة حول أسباب حذف المحتوى السعودي.

سبب حملة المقاطعة

ترجع حملة المقاطعة للتطبيق إلى شكاوى عدد من السعوديين من حذف التطبيق لبعض مقاطع الفيديو التي تتحدث عن السعودية. وقد اعتبر السعوديون أن هذه المقاطع لا تتضمن أي خطاب عنصري أو مسيء، وأن حذفها يعد إهانة للوطن.

رد الشركة:

رفضت شركة تيك توك اتهامات السعوديين، وأكدت أنها لا تحذف أي محتوى بسبب محتواه أو مصدره. كما أكدت الشركة أنها تطبق سياساتها الخاصة بإدارة المحتوى على جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

موقف الشركة من الحملة

لم تعلن شركة تيك توك موقفها النهائي من الحملة المقاطعة للتطبيق. إلا أن الشركة قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إيجابية لتهدئة الموقف، ومنع انتشار الحملة.

التأثير المحتمل للحملة

قد تؤثر حملة المقاطعة سلبًا على تطبيق تيك توك في السعودية، حيث قد تؤدي إلى انخفاض عدد المستخدمين السعوديين للتطبيق. وقد تضطر الشركة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب ذلك، مثل تقديم محتوى عربي أكثر للمستخدمين السعوديين.