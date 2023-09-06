الفقير ستصبح لديه سيارة.. مواطن سعودي ينجح في صناعة سيارة تعمل بالطاقة الشمسية لنفسه ويكشف سعرها

أعلن المخترع العبقري عبدالكريم عن تقديمه لنموذج فريد من سيارة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية.

واطن صنع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

ظهر الرجل المبتكر في مقطع فيديو مشيرًا إلى ميزات هذه السيارة المدهشة، قائلًا: “هذا الجهاز المتطور لا يعرف العطل، ويبقى في حالة عمل مستمرة طوال الساعات، سواء كنت بالنهار أو الليل”.

وأضاف بإعجاب أن السيارة تتميز بقدرتها على شحن نفسها ذاتيًا (هجينة).

كما أشار إلى أن سعر السيارة رخيص مقارنة بالمميزات التي تتضمنها، فضلا على أنها سيارة اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من المعنى، حيث قال “يمكن الحصول عليها مقابل مبلغ يتراوح بين 7 و8 آلاف ريال، وهو سعر معقول مقابل ما نراه من ارتفاع أسعار السيارات العالمية في السوق السعودي”.

وفي تفاصيل أكثر عن استخدامات السيارة، أوضح عبدالكريم أنها مثالية للتنقل داخل المزارع والاستراحات، ولم تحصل على التراخيص اللازمة بعد. ولكن هذا لم يمنع الأطفال من تجربتها واستغلالها في نقل ما يشاؤون.