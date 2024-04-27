الفضلي يشهد إطلاق مدينة الليمون الزراعية “2” بالأحساء

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اكتمال زراعة المرحلة الأولى من مدينة الليمون الزراعية (2) بمحافظة الأحساء، الذي تُشرف على تنفيذه المؤسسة العامة للري على مساحة إجمالية تفوق 3 ملايين متر مربع.

الفضلي يتابع جهود المزارعين

وتعرف معاليه، خلال زيارته التفقدية للمشروع، على الجهود المبذولة في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة الليمون، مشيداً بجهود المؤسسة، وما تقدمه من مشروعات نوعية لخدمة المحافظة، والمملكة بشكل عام.

وقال رئيس المؤسسة العامة للري المُكلف المهندس محمد بن زيد أبو حيد، أن المشروع يشتمل على البُنى التحتية من مصارف زراعية مغطاة ومكشوفة بطول 16,678 متراً، وطرق زراعية بطول 45,056 متراً وبشبكات ري بطول 667,800 متر، ومصدات للرياح بطول 15,197 متراً، منوهًا إلى أن المدينة الزراعية تشتمل على 54 قطعة أرض منها 6 أراضي للخدمات المساندة بمساحة من 35 – 67 ألف متر مربع، وتم زراعة 50 ألف شجرة من 100 ألف شجرة ليمون وترنج مقررة للمشروع تروى من المياه المجددة، ومن المخطط الانتهاء من المشروع بنهاية العام الحالي 2024م.

هدف المشروع

وفي نفس السياق أكد رئيس المؤسسة أن المشروع يسعى إلى الاستثمارِ وتطويرِ مفهوم المدن الزراعية التي يُمكن الاستفادة منه في مختلف مناطق المملكة، معرباً عن شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المؤسسة، وتحسين الخدمات المقدمة، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين في المملكة.

الفضلي يشهد ربط منصة “ري” بمنصة “حصر”

وشارك معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس الفضلي ربط منصة “ري” بمنصة “حصر” في بوابة نما الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتيسير الإجراءات، مما يُسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحقيق التكامل بين المنصات الحكومية المختلفة، وذلك خلال زيارته لمقر المؤسسة بمحافظة الأحساء، حيث أطلع على آخر التطورات التقنية والرقمية في المؤسسة.