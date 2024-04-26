الفريق السعودي يواصل تألقه ويضيف ميداليتين جديدتين للمملكة بأولمبياد مندليف

فازت المملكة العربية السعودية والتي مثلتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2024، في دورته الـ58 التي نظمتها جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل الجاري.

وبهذه الجائزة يزداد رصيد المملكة من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 23 جائزة؛ من بينها 3 فضيات و20 برونزية، وذلك بمشاركة 151 طالباً وطالبة من 27 دولة.

وجاء تمثيل المملكة في النسخة الحالية من الأولمبياد، عبر فريق من 6 طلاب من مختلف الإدارات التعليمية، حيث فاز الطالب حسن عبدالجليل الخليفة، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 1978 ساعة تدريبية، بميدالية برونزية، كما حصد الطالب علي صلاح آل موسى، الصف الثالث الثانوي من إدارة تعليم الشرقية، والذي تلقى 1978 ساعة تدريبية، ميدالية برونزية.

وأوضحت “موهبة” أنه تم ترشيح أعضاء المنتخب السعودي في الكيمياء بعد مرورهم بعدد من الملتقيات خلال عامين، وتتم التصفيات والترشيح للملتقى الذي يليه، ينتقلون بعدها للتدريب المكثف مرة في كل عام، حيث تلقى أعضاء المنتخب السعودي للكيمياء التدريب عبر مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، على يد خبراء عالميين، ويتم اختيار الطلاب حسب أدائهم خلال فترة التدريب للمشاركة في المسابقات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز الذي حصده طلاب المملكة، يأتي في إطار رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة موهبة، تسمى “رحلة الطالب الموهوب”، تضم عدة مبادرات؛ منها فصول موهبة، وبرامج صيفية إثرائية، أكاديمية وبحثية، وبرامج تلمذة وابتكار والتحاق بالجامعات العالمية المرموقة، تقدم ما بعد المدرسة وفي فصل الصيف.

ويمكن القول أن أولمبياد مندليف للكيمياء، بمثابة أصعب مسابقة في الكيمياء على مستوى العالم، من حيث ارتفاع مستوى الأسئلة، وطريقة المسابقة، واللغة الأساسية للمسابقة هي اللغة الروسية، وتقام منذ أكثر من 55 عاماً، بمشاركة أقوى دول العالم في الكيمياء، وسميت بهذا الاسم نسبة للعالم الروسي ديميتري مندليف، الذي قدم النسخة الأولى من الجدول الدوري للعناصر.